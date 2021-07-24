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Бенирс, ставший первым игроком «Сиэтла» на драфте: на интервью они понравились больше всех

Бенирс, ставший первым игроком «Сиэтла» на драфте: на интервью они понравились больше всех
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Нападающий Мэттью Бенирс прокомментировал тот факт, что «Сиэтл Кракен» выбрал его под общим 2-м номером на драфте НХЛ-2021.

«Во время интервью они мне понравились больше всего, у нас был настоящий разговор. Я очень рад, что они меня выбрали, и горд стать «Кракеном», — приводит слова Бенирса официальный сайт НХЛ.

Молодой американец стал первым игроком в истории, задрафтованным «Сиэтлом».

Напомним, ранее «Сиэтл» набрал на драфте расширения состав из 30 хоккеистов на общую сумму в $ 52,5 млн, оставив под потолком зарплат $ 28,9 млн на различные усиления на рынке. После этого «Кракен» произвели первый обмен в истории клуба. «Сиэтл» отдал «Калгари» нападающего Тайлера Питлика. Взамен «Кракен» получили выбор в четвёртом раунде драфта 2022 года.

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