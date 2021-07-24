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Хьюзы — 3-е в истории трио братьев, выбранных в 1-м раунде драфта НХЛ

Хьюзы — 3-е в истории трио братьев, выбранных в 1-м раунде драфта НХЛ
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Защитник Люк Хьюз был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» в первом раунде драфта НХЛ под общим четвертым номером.

Таким образом, он присоединился к своему брату Джеку, выбранному «Дэвилз» в 2019 году под общим первым номером. Их старший брат Куинн играет за «Ванкувер Кэнакс», которым был выбран в 2018 году под общим седьмым номером.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», это третий случай в истории НХЛ, когда в первом раунде оказываются выбранными три или более родных брата.

Ранее такое удавалось представителям только двух семейств — Саттеров (Дуэйн, Брент, Рон и Рич, ещё два брата — Брайан и Дэррил были задрафтованы в нижних раундах) и Стаалов (Эрик, Джордан и Марк, ещё один брат Джаред был выбран во втором раунде).

При этом Хьюзы стали ещё и первой американской хоккейной семьёй с таким достижением.

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