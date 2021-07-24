Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» представил обновлённую форму на сезон-2021/2022

«Металлург» представил обновлённую форму на сезон-2021/2022
Аудио-версия:
Комментарии

Магнитогорский «Металлург» на официальной странице в «Твиттере» представил форму на сезон-2021/2022.

Обновлённый комплект выполнен в классических для «Металлурга» красно-бело-синих цветах, однако претерпел небольшие изменения.

В похожем комплекте в чемпионате МХЛ сыграют и «Стальные Лисы».

Ранее магнитогорская команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в Минск.

Первую часть подготовки к новому сезону клуб провёл дома. Сдав необходимые тесты, игроки приступили к тренировкам в расширенном составе. Команда была разбита на две группы, которые занимались и на «земле», и на льду.

«Металлург» впервые проводит сборы в Минске. Смена места проведения сборов связана с пандемийными ограничениями. Вместе с главной командой в столицу Беларуси отправились и «Стальные Лисы».

Сборы пройдут с 23 июля по 3 августа. Команда также продолжит тренироваться по группам в интенсивном режиме. В заключительный день состоится контрольный матч с череповецкой «Северсталью».

Новость по теме
Кошечкин представил новый шлем к предстоящему сезону КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021