«Металлург» представил обновлённую форму на сезон-2021/2022

Магнитогорский «Металлург» на официальной странице в «Твиттере» представил форму на сезон-2021/2022.

Обновлённый комплект выполнен в классических для «Металлурга» красно-бело-синих цветах, однако претерпел небольшие изменения.



В похожем комплекте в чемпионате МХЛ сыграют и «Стальные Лисы».

Ранее магнитогорская команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в Минск.



Первую часть подготовки к новому сезону клуб провёл дома. Сдав необходимые тесты, игроки приступили к тренировкам в расширенном составе. Команда была разбита на две группы, которые занимались и на «земле», и на льду.



«Металлург» впервые проводит сборы в Минске. Смена места проведения сборов связана с пандемийными ограничениями. Вместе с главной командой в столицу Беларуси отправились и «Стальные Лисы».



Сборы пройдут с 23 июля по 3 августа. Команда также продолжит тренироваться по группам в интенсивном режиме. В заключительный день состоится контрольный матч с череповецкой «Северсталью».