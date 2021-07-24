«Металлург» представил обновлённую форму на сезон-2021/2022

Магнитогорский «Металлург» на официальной странице в «Твиттере» представил форму на сезон-2021/2022.
Обновлённый комплект выполнен в классических для «Металлурга» красно-бело-синих цветах, однако претерпел небольшие изменения.
В похожем комплекте в чемпионате МХЛ сыграют и «Стальные Лисы».
Ранее магнитогорская команда отправилась на учебно-тренировочный сбор в Минск.
Первую часть подготовки к новому сезону клуб провёл дома. Сдав необходимые тесты, игроки приступили к тренировкам в расширенном составе. Команда была разбита на две группы, которые занимались и на «земле», и на льду.
«Металлург» впервые проводит сборы в Минске. Смена места проведения сборов связана с пандемийными ограничениями. Вместе с главной командой в столицу Беларуси отправились и «Стальные Лисы».
Сборы пройдут с 23 июля по 3 августа. Команда также продолжит тренироваться по группам в интенсивном режиме. В заключительный день состоится контрольный матч с череповецкой «Северсталью».
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