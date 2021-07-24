Кравчук — о «Нэшвилле» и россиянах: с Аскаровым и Свечковым связываются большие надежды

Директор по развитию молодежного хоккея академии «Авангарда» Игорь Кравчук прокомментировал выбор «Нэшвилл Предаторз» в лице форварда Фёдора Свечкова под общим 19-м номером на драфте НХЛ.
«Второй год подряд «Нэшвилл» в первом раунде берёт игроков СКА: на драфте-2020 — вратаря Аскарова, теперь – цетрфорварда Свечкова? «Нэшвилл», скажем так, ищущая организация, год от года она прогрессирует, но пока так и не вышла на ведущие роли. В принципе вратарь и центральный — это узловые позиции для любой команды, поэтому с Аскаровым и Свечковым связываются очень большие надежды.
Но необходимо понимать, что уезжать в НХЛ нужно правильно — даже с позиции игрока, выбранного в первом раунде. Факторов очень много, каждый нужно тщательно оценить и взвесить.
Свечков? Сбалансированный, как сейчас модно говорить, гибридный центрфорвард, без сваливания только в атаку или в оборону. Повторюсь, это ключевое амплуа в хоккее. Особенно в российском, где у нас пока нет большого выбора центральных.
То, что в первом раунде выбрали только одного российского хоккеиста, — тревожный сигнал? Не спешил бы с выводами. На мой взгляд, в России растёт много талантливых игроков. Но драфт-2021 — специфический, пандемийный, скауты в первом раунде сосредоточились в основном на внутреннем рынке», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.
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