В первом матче после возрождения «Адмирал» переиграл минское «Динамо» в серии буллитов

Завершился товарищеский матч между минским «Динамо» и «Адмиралом». В первом матче после возрождения клуба из Владивостока «Адмирал» одержал победу в серии буллитов со счётом 4:3.

Первую шайбу забросил Вячеслав Ушенин. В ходе атаки за шесть секунд до завершения стартового отрезка встречи нападающий нанёс мощный и точный бросок, пробив Патрика Рыбара. Результативная передача на счету Владислава Ушенина.

На 33-й минуте уже Владислав с передачи Вячеслава увеличил преимущество дальневосточной команды. На 46-й минуте Данила Климович отыграл одну шайбу. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Денис Мосалёв и Тейлор Бек. На 56-й минуте Бек сравнял счёт.

Спустя минуту Денис Мосалёв нанёс кистевой бросок и вывел минчан вперёд. На последней минуте основного времени Евгений Григоренко сравнял счёт.

Победу в серии буллитов одержал «Адмирал».