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В первом матче после возрождения «Адмирал» переиграл минское «Динамо» в серии буллитов

В первом матче после возрождения «Адмирал» переиграл минское «Динамо» в серии буллитов
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Завершился товарищеский матч между минским «Динамо» и «Адмиралом». В первом матче после возрождения клуба из Владивостока «Адмирал» одержал победу в серии буллитов со счётом 4:3.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 июля 2021, суббота. 13:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав) – 19:54' (5x5)   0:2 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 32:09' (5x5)   1:2 Климович (Мосалёв, Бек) – 45:32' (5x5)   2:2 Бек (Климович) – 55:21' (5x5)   3:2 Мосалёв (Альмквист) – 57:21' (5x5)   3:3 Григоренко (Мастрюков) – 59:12' (5x5)   3:4 Ушенин Владислав – 65:00' (ПБ)

Первую шайбу забросил Вячеслав Ушенин. В ходе атаки за шесть секунд до завершения стартового отрезка встречи нападающий нанёс мощный и точный бросок, пробив Патрика Рыбара. Результативная передача на счету Владислава Ушенина.

На 33-й минуте уже Владислав с передачи Вячеслава увеличил преимущество дальневосточной команды. На 46-й минуте Данила Климович отыграл одну шайбу. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Денис Мосалёв и Тейлор Бек. На 56-й минуте Бек сравнял счёт.

Спустя минуту Денис Мосалёв нанёс кистевой бросок и вывел минчан вперёд. На последней минуте основного времени Евгений Григоренко сравнял счёт.

Победу в серии буллитов одержал «Адмирал».

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