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Алтыбармакян — о Патрике Кэйне: надеюсь, получится лично у него поучиться

Алтыбармакян — о Патрике Кэйне: надеюсь, получится лично у него поучиться
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Нападающий системы «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Алтыбармакян поделился мнением о форварде Патрике Кейне.

«Чикаго» занял 6-е место в своём дивизионе и не вышел в плей-офф, но Патрику Кейну была присуждена престижная американская премия ESPY как лучшему хоккеисту года, он обошёл и Макдэвида, и Василевского? Думаю, что он получил эту премию не просто так, он её заслуживает. Он может и хочет вести команду за собой. И в этом сезоне вновь это доказал. Очень рад, что в системе клуба есть такой человек, такой хоккеист.

Какая роль Кейна в новой перестроечной команде «Чикаго»? Я думаю, что это тот человек, который поведёт за собой молодое поколение «Чикаго», сделает их лучше, научит. Пока ещё не довелось с ним плотно общаться, но, надеюсь, получится лично у него поучиться. Буду прислушиваться к нему, ведь он выиграл столько трофеев. А просто так это невозможно сделать», — приводит слова Алтыбармакяна AllHockey.Ru.

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