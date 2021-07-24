Янни Гурд написал прощальное письмо «Тампе»

Нападающий Янни Гурд написал прощальное письмо после ухода из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Сиэтл Кракен» в результате драфта расширения НХЛ.



«Тампа», какая это была потрясающая поездка. Я сразу влюбился в этот город и его жителей. Я познакомился с одними из самых удивительных людей, некоторых я теперь называю семьёй. Моим товарищам по команде я хочу сказать, что для меня было честью играть вместе с вами, ребята, особенно в течение последних двух чемпионатов. Вы навсегда займёте особое место в моём сердце. Вечные чемпионы.

Организации «Лайтнинг» спасибо за то, что дали мне шанс, за веру в меня и за то, что всегда были так добры ко мне. Поклонники «Лайтнинг», я чувствую вашу любовь с самого начала моей карьеры 7 лет назад, до моей первой игры в НХЛ в «Торонто» и до сегодняшнего дня. Количество любви ошеломляет, вы, ребята, феноменальны. Моя семья и я всегда будем благодарны вам за то, что мы провели здесь время. Спасибо», – написал Гурд в «Инстаграм».