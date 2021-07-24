Генменеджер «Ванкувера» – об обмене с «Койотс»: сложнее всего было отдать 9-й выбор драфта

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал обмен с «Аризоной Койотс», в результате которого «Кэнакс» получили защитника Оливера Экмана-Ларссона и нападающего Конора Гарланда.



«Сложнее всего для меня, конечно, было отдать наш общий 9-й выбор на драфте. Но я чувствовал, что команда должна сделать следующий шаг.



Получение топ-защитника и нападающего из топ-6 – это то, о чём мы говорили. Это было в нашем списке пожеланий. Чтобы реализовать их, а также избавиться от некоторых контрактов, мы заключили эту сделку. Я этому рад», – цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ на русском языке.

В рамках регулярного чемпионата Гарланд провёл 49 матчей и набрал 39 очков: забросил 12 шайб и отдал 27 результативных передач.



Экман-Ларссон сыграл в 46 встречах и набрал 24 балла. На его счету три заброшенные шайбы и 21 передача.