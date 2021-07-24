Генменеджер «Баффало» прокомментировал ситуацию с возможным обменом Айкела

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал ситуацию с возможным обменом капитана команды Джека Айкела.



«Конечно, когда речь идёт об игроке такого уровня, звонки будут. С первого дня я говорил, что мы должны рассмотреть все возможные сценарии и увидеть, имеет ли это для нас смысл и почему. Задать эти трудные вопросы. Мы продолжим это делать. Мы много разговариваем.

Что мы хотели бы получить в случае обмена? Сейчас я думаю, что мы продолжим рассматривать все возможные варианты, чтобы наша организация двигалась в правильном направлении.



Независимо от того, задают мне вопросы конкретно о Джеке или о ком-то ещё, я даю тот же ответ. Мы будем открыты для всего, но нам нужно сделать шаг вперёд, и если мы собираемся что-то сделать с игроком, это должно иметь ценность для нашей организации в будущем», – цитирует Адамса официальный сайт НХЛ на русском языке.