Беннинг: команды звонят насчет Холтби. Мы рассмотрим различные возможности обмена

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг рассказал об интересе клубов НХЛ к голкиперу Брэйдену Холтби.



«Команды звонят насчет Брэйдена. Мы рассмотрим различные возможности, которые нам предлагают за него.



Это парень, выигравший Кубок Стэнли, он хороший вратарь. Поэтому мы просто посмотрим, что произойдёт в следующие несколько дней», – цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ со ссылкой на Sportsnet 650 Vancouver.

Ранее сообщалось, что клуб разрешил представителям вратаря начать поиск новой команды. «Кэнакс» готовы обменять 31-летнего голкипера и активизируют свои усилия в этом направлении.

У игрока остаётся ещё один год по подписанному в прошлом году 2-летнему контракту с кэпхитом $ 4,3 миллиона. Однако реальная зарплата Холтби в следующем сезоне составит $ 5,7 млн.



В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская 3,67 гола за игру в среднем и имея процент отражённых бросков 88,9%.