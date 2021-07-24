Беннинг: команды звонят насчет Холтби. Мы рассмотрим различные возможности обмена

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг рассказал об интересе клубов НХЛ к голкиперу Брэйдену Холтби.
«Команды звонят насчет Брэйдена. Мы рассмотрим различные возможности, которые нам предлагают за него.
Это парень, выигравший Кубок Стэнли, он хороший вратарь. Поэтому мы просто посмотрим, что произойдёт в следующие несколько дней», – цитирует Беннинга официальный сайт НХЛ со ссылкой на Sportsnet 650 Vancouver.
Ранее сообщалось, что клуб разрешил представителям вратаря начать поиск новой команды. «Кэнакс» готовы обменять 31-летнего голкипера и активизируют свои усилия в этом направлении.
У игрока остаётся ещё один год по подписанному в прошлом году 2-летнему контракту с кэпхитом $ 4,3 миллиона. Однако реальная зарплата Холтби в следующем сезоне составит $ 5,7 млн.
В прошедшем сезоне голкипер провёл 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская 3,67 гола за игру в среднем и имея процент отражённых бросков 88,9%.
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