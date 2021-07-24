Боквист: «Чикаго», спасибо за то, что дали шанс воплотить в жизнь мою мечту сыграть в НХЛ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Адам Боквист прокомментировал обмен из «Чикаго Блэкхокс».



«Чикаго», спасибо за то, что дали мне шанс воплотить в жизнь мою мечту сыграть в НХЛ. Я не мог и мечтать о лучшей организации, городе, товарищах по команде или болельщиках в начале своей карьеры в НХЛ.



«Коламбус», я с нетерпением жду возможности приступить к тренировкам», – написал Боквист в «Твиттере».

В прошедшем сезоне Адам Боквист провёл 35 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 16 очков: забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач при коэффициенте полезности «-7».

20-летний защитник проводил второй сезон в НХЛ. Ранее игрок принял участие в 49 встречах сезона-2019/2020 и набрал в них 13 очков (4+9).