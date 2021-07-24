НХЛ планирует провести драфт 2022 года в Монреале
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Национальная хоккейная лига планирует провести драфт-2022 на арене «Белл Центр» в Монреале.
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига нацелена на проведение матчей с полными трибунами в начале следующего сезона и церемонию драфта в присутствии игроков, но будет готова внести изменения в зависимости от обстоятельств.
«Спасибо Джеффу Молсону и «Монреалю» за то, что проявили терпение. Мы планируем быть с вами в следующем году и провести драфт НХЛ 2022 года перед переполненным залом Bell Centre», – цитирует Беттмэна Washington Post.
Драфт НХЛ должен был пройти на арене в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был проведён в дистанционном формате. В 2021 году драфт второй год подряд проходил в онлайн-формате.
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