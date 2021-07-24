«Баффало» выбрал Прохора Полтапова на драфте под общим 33-м номером
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«Баффало Сэйбрз» выбрал российского нападающего Прохора Полтапова под общим 33-м номером на драфте НХЛ, сообщает eliteprospects.com.
Прохор Полтапов – воспитанник московского ЦСКА. В сезоне-20220/2021 защитник дебютировал в КХЛ в составе основной команды армейцев и провёл один матч. Также в прошедшем сезоне хоккеист выступал в МХЛ за «Красную Армию», где принял участие в 61 матче регулярного чемпионата, набрав 52 очка: забросил 25 шайб и отдал 27 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста три очка (2+1) в шести встречах.
Напомним, что Полтапов выступал за юниорскую сборную России на ЮЧМ-2021 и провёл семь матчей: дважды отличился и отдал пять передач. На ЮЧМ сборная России заняла второе место, уступив в финале канадцам – 3:5.
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