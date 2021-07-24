«Вегас» выбрал Даниила Чайку на драфте НХЛ под общим 38-м номером

«Вегас Голден Найтс» выбрал российского защитника Даниила Чайку на драфте НХЛ-2021 под общим 38-м номером, сообщает eliteprospect.com.
В прошедшем сезоне защитник выступал в системе московского ЦСКА за основную команду и фарм-клуб «Звезду», выступающую в Высшей хоккейной лиге.
В Континентальной хоккейной лиге Чайка провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал два очка: забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В плей-офф на счету игрока восемь встреч.
В ВХЛ защитник сыграл в 10 встречах регулярки и отдал одну передачу. В плей-офф на его счету три матча.
В 2021 году Чайка выступал за молодёжную сборную России на МЧМ и провёл шесть матчей.
По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до финала, но уступил омскому «Авангарду».
- 24 июля 2021
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