«Ванкувер» задрафтовал белоруса Климовича на драфте НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» выбрал на драфте белорусского нападающего Данилу Климовича под общим 41 номером, сообщает Eliteprospects.com.

В сезоне-2020/2021 Климович провёл шесть матчей в регулярном чемпионате белорусской Экстралиги и забросил одну шайбу. В 2021 году форвард выступал на юниорском чемпионате мира и забросил шесть шайб в пяти матчах.

Также хоккеист принимал участие в чемпионате мира – 2021, который проходил в Риге с 21 мая по 6 июня. В составе белорусской команды Климович сыграл три матча на турнире, но голевыми действиями не отметился.

В текущее межсезонье нападающий проходил сборы в минском «Динамо», а в товарищеской встрече с «Адмиралом» 18-летний хоккеист набрал два очка: забросил шайбу и отдал результативную передачу.