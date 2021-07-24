«Аризона» выбрала форварда Илью Федотова на драфте НХЛ под 43-м номером

«Аризона Койотс» на драфте НХЛ выбрала нападающего нижегородского «Торпедо» Илью Федотова под общим 43-м номером, сообщает Eliteprospect.com.

В прошедшем сезоне хоккеист дебютировал в континентальной хоккейной лиге в составе «Торпедо» и провёл два матча в регулярном чемпионате. Также хоккеист выступал за «Чайку» в молодёжной хоккейной лиге и сыграл в 54 встречах в регулярном чемпионате, набрав 38 очков: забросил 18 шайб и отдал 20 результативных передач. В плей-офф форвард отличился трижды в восьми встречах.

По итогам прошлого сезона НХЛ «Аризона» набрала 54 очка в 56 встречах, заняла пятое место в таблице Западного дивизиона и не вышла в плей-офф.

В КХЛ «Торпедо» заняло восьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступило «Ак Барсу».