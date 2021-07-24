Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сформирован штаб СКА, который будет работать с командой в сезоне 2021/2022

Сформирован штаб СКА, который будет работать с командой в сезоне 2021/2022
Аудио-версия:
Комментарии

Сформирован штаб СКА, который будет работать с командой в сезоне 2021/2022, сообщает официальный сайт петербуржцев.

Штаб пополнят тренер по большинству Константин Шафранов, тренер вратарей Стефан Перссон и тренер, директор по развитию игроков и ОФП Крэйг Слоунуайт, ранее работавший в клубах НХЛ и НБА.

Штаб СКА:

Роман Ротенберг – глава Штаба

Андрей Точицкий – исполнительный директор

Валерий Брагин – главный тренер

Александр Титов – тренер

Константин Шафранов – тренер по большинству

Альберт Лещёв – тренер

Алексей Бабинцев – тренер

Стефан Перссон – тренер вратарей

Ларс Юханссон – тренер-методист

Крэйг Слоунуайт – тренер, директор по развитию игроков и ОФП

Дэниэл Бохнер – тренер по развитию игроков

Артём Нехороших – тренер по ОФП, ИФП и восстановлению

Александр Трошин – тренер по ОФП, ИФП и восстановлению

Клуб покинули тренер вратарей Рашит Давыдов, а также Петер Хирш. Тренер по ОФП Юрий Жданов будет консультировать СКА в удалённом формате.

Новость по теме
Агент Свечкова: Фёдор может уехать в «Нэшвилл» через два года, раньше не поедет в Америку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021