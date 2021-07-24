Сформирован штаб СКА, который будет работать с командой в сезоне 2021/2022, сообщает официальный сайт петербуржцев.
Штаб пополнят тренер по большинству Константин Шафранов, тренер вратарей Стефан Перссон и тренер, директор по развитию игроков и ОФП Крэйг Слоунуайт, ранее работавший в клубах НХЛ и НБА.
Штаб СКА:
Роман Ротенберг – глава Штаба
Андрей Точицкий – исполнительный директор
Валерий Брагин – главный тренер
Александр Титов – тренер
Константин Шафранов – тренер по большинству
Альберт Лещёв – тренер
Алексей Бабинцев – тренер
Стефан Перссон – тренер вратарей
Ларс Юханссон – тренер-методист
Крэйг Слоунуайт – тренер, директор по развитию игроков и ОФП
Дэниэл Бохнер – тренер по развитию игроков
Артём Нехороших – тренер по ОФП, ИФП и восстановлению
Александр Трошин – тренер по ОФП, ИФП и восстановлению
Клуб покинули тренер вратарей Рашит Давыдов, а также Петер Хирш. Тренер по ОФП Юрий Жданов будет консультировать СКА в удалённом формате.
- 24 июля 2021
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