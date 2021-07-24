Сформирован штаб СКА, который будет работать с командой в сезоне 2021/2022

Сформирован штаб СКА, который будет работать с командой в сезоне 2021/2022, сообщает официальный сайт петербуржцев.

Штаб пополнят тренер по большинству Константин Шафранов, тренер вратарей Стефан Перссон и тренер, директор по развитию игроков и ОФП Крэйг Слоунуайт, ранее работавший в клубах НХЛ и НБА.



Штаб СКА:



Роман Ротенберг – глава Штаба



Андрей Точицкий – исполнительный директор



Валерий Брагин – главный тренер



Александр Титов – тренер



Константин Шафранов – тренер по большинству



Альберт Лещёв – тренер



Алексей Бабинцев – тренер



Стефан Перссон – тренер вратарей



Ларс Юханссон – тренер-методист



Крэйг Слоунуайт – тренер, директор по развитию игроков и ОФП



Дэниэл Бохнер – тренер по развитию игроков



Артём Нехороших – тренер по ОФП, ИФП и восстановлению



Александр Трошин – тренер по ОФП, ИФП и восстановлению

Клуб покинули тренер вратарей Рашит Давыдов, а также Петер Хирш. Тренер по ОФП Юрий Жданов будет консультировать СКА в удалённом формате.