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«Даллас» выбрал защитника Грушникова на драфте НХЛ

«Даллас» выбрал защитника Грушникова на драфте НХЛ
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«Даллас Старз» на драфте НХЛ-2021 выбрал российского защитника Артёма Грушникова под общим 48-м номером, сообщает Eliteprospects.com.

Артём Грушников – воспитанник московского ЦСКА. Сезон-2019/2020 защитник пропустил, а годом ранее выступал в системе армейского клуба.

В чемпионате-2019/2020 хоккеист провёл 29 матчей в регулярке за «Красную Армию», выступающую в Молодёжной хоккейной лиге, и набрал в них пять очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. В том плей-офф Грушников принял участие в двух играх, но голевыми действиями не отметился.

По итогам сезона-2020/2021 НХЛ «Даллас» набрал 60 очков в 56 матчах, занял пятое место в таблице Центрального дивизиона и не вышел в плей-офф.

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