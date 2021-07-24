Официально: «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт защитника Тони Деанджело
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«Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт защитника Тони Деанджело, сообщает клуб в официальном «Твиттере».
После выкупа клуб из «Нью-Йорка» заплатит $ 383 тыс. в сезоне-2020/2021 и $ 883 тыс. в сезоне-2022/2023.
Напомним, 30 января после матча с «Питтсбургом» по пути в раздевалку произошёл конфликт между российским голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. После внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.
По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в плей-офф.
Деанджело провёл 6 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу.
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