Официально: «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт защитника Тони Деанджело

«Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил контракт защитника Тони Деанджело, сообщает клуб в официальном «Твиттере».

После выкупа клуб из «Нью-Йорка» заплатит $ 383 тыс. в сезоне-2020/2021 и $ 883 тыс. в сезоне-2022/2023.



Напомним, 30 января после матча с «Питтсбургом» по пути в раздевалку произошёл конфликт между российским голкипером «Рейнджерс» Александром Георгиевым и защитником Тони Деанджело. После внутрикомандного разбирательства «синерубашечники» отказались от услуг защитника.



По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» заняли пятое место в таблице Восточного дивизиона и не вышли в плей-офф.



Деанджело провёл 6 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу.