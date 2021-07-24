«Виннипег» выбрал Никиту Чибрикова на драфте НХЛ

«Виннипег Джетс» выбрал на драфте НХЛ-2021 форварда петербургского СКА Никиту Чибрикова.

Воспитанник московского «Динамо» проводил прошедший сезон в системе СКА и выступал за три команды.

В КХЛ форвард провёл за основную команду армейцев 18 матчей и набрал в них два очка: забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

В МХЛ в составе «СКА-1946» сыграл в 11 встречах регулярного чемпионата и набрал девять баллов (3+6), а также отдал три передачи в пяти матчах плей-офф.

В ВХЛ хоккеист выступал за «СКА-Неву» и заработал восемь баллов за результативность (3+5) в 20 встречах.

«Виннипег» занял третье место в таблице Северного дивизиона НХЛ и вышел в плей-офф, где в первом раунде прошёл «Эдмонтон Ойлерз» (4-0), а во втором уступил «Монреаль Канадиенс» с тем же счётом.