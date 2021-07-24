«Баффало» выбрал нападающего Кисакова под общим 53-м номером
Поделиться
«Баффало Сэйбрз» на драфте НХЛ выбрал российского форварда московского «Динамо» Александра Кисакова под общим 53-м номером.
В прошедшем сезоне хоккеист выступал в молодёжной команде «Динамо» и стал победителем Кубка Харламова. В регулярном чемпионате форвард провёл 61 матч и набрал 72 очка: забросил 36 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на счету игрока 10 очков (5+5) в 14 встречах.
По итогам чемпионата-2020/2021 НХЛ «Баффало» занял последнее, восьмое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 встречах, и не вышел в плей-офф. Действующий победитель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Ранее «Сэйбрз» задрафтовали другого россиянина – форварда «Красной Армии» Прохора Полтапова под общим 33-м номером.
Комментарии
- 24 июля 2021
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:41
-
19:35
-
19:26
-
19:08
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:43
-
17:40
-
17:22
-
17:00
-
16:45
-
16:26
-
16:17
-
15:56
-
15:33
-
15:23
-
14:58
-
14:55
-
14:47
-
14:34
-
14:19
-
13:46
-
13:24
-
13:00
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:32
-
11:19
Партнерский контент