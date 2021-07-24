«Баффало» выбрал нападающего Кисакова под общим 53-м номером

«Баффало Сэйбрз» на драфте НХЛ выбрал российского форварда московского «Динамо» Александра Кисакова под общим 53-м номером.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал в молодёжной команде «Динамо» и стал победителем Кубка Харламова. В регулярном чемпионате форвард провёл 61 матч и набрал 72 очка: забросил 36 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на счету игрока 10 очков (5+5) в 14 встречах.

По итогам чемпионата-2020/2021 НХЛ «Баффало» занял последнее, восьмое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 встречах, и не вышел в плей-офф. Действующий победитель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее «Сэйбрз» задрафтовали другого россиянина – форварда «Красной Армии» Прохора Полтапова под общим 33-м номером.