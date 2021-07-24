«Коламбус» обменял в «Филадельфию» Аткинсона и получил Ворачека
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«Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфия Флайерз» произвели обмен игроками, в результате которого «Блю Джекетс» получили нападающего Якуба Ворачека, а форвард Кэм Аткинсон стал игроком «Флайерс». Об этом сообщает официальный сайт «Филадельфии».
В прошедшем сезоне Ворачек провёл 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 43 очка: забросил девять шайб и отдал 34 результативные передачи. Аткинсон принял участие в 56 играх «Коламбуса» и набрал в них 34 балла: забросил 15 шайб и отдал 14 передач.
По итогам прошлого сезона «Коламбус» занял последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона. «Филадельфия» расположилась на шестой строчке Восточного дивизиона. Обе команды не вышли в розыгрыш Кубка Стэнли-2021.
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