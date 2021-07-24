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«Монреаль» выбрал на драфте защитника «Спартака» Костенко

«Монреаль» выбрал на драфте защитника «Спартака» Костенко
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«Монреаль Канадиенс» выбрал на драфте НХЛ защитника московского «Спартака» Дмитрия Костенко под общим 87-м номером.

Текущим летом хоккеист пополнил состав «Спартака» в результате обмена с тольяттинской «Ладой».

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за «Ладу» в Высшей хоккейной лиге и за «Ладью» в Молодёжной хоккейной лиге.

В ВХЛ защитник провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач. В МХЛ игрок принял участие в 10 встречах и набрал в них девять баллов за результативность (1+8).

По итогам прошлого сезона «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф, где дошёл до финала Кубка Стэнли, но уступил «Тампа-Бэй Лайтринг».

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