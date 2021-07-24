«Баффало» выбрал третьего россиянина на драфте НХЛ-2021
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«Баффало Сэйбр» выбрал на драфте НХЛ форварда системы ЦСКА Стивена Сардаряна под общим 88-м номером. Он стал третьим россиянином, которого выбрали «Сэйбрз» на драфте НХЛ-2021.
Ранее под общим 33-м номером «Баффало» взяли московского армейца Прохора Полтапова, а под 53-м – динамовца Александра Кисакова.
В прошлом сезоне Сардарян выступал за «Красную Армию» в МХЛ и провёл 50 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 30 очков: забросил девять шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф на счету хоккеиста одна встреча.
По итогам чемпионата-2020/2021 НХЛ «Баффало» занял последнее, восьмое место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 встречах, и не вышел в плей-офф. Действующий победитель Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Новость по теме«Баффало» выбрал нападающего Кисакова под общим 53-м номером
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