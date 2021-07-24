Андрей Буяльский – первый казахстанский хоккеист с 2004 года, выбранный на драфте НХЛ

«Колорадо Эвеланш» выбрал казахстанского нападающего Андрея Буяльского на драфте НХЛ под общим 92-м номером. Форвард стал первым хоккеистом из Казахстана с 2004 года, кого выбрали на драфте НХЛ.
В прошедшем сезоне хоккеист выступал за клуб «Алматы» и провёл девять матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 12 очков: забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.
Ранее игрок выступал за «Темиртау» и «Сарыарку».
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде прошёл «Сент-Луис Блюз», а во втором уступил «Вегас Голден Найтс».
По итогам прошлого сезона «Алматы» занял восьмое место в чемпионате Казахстана и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Торпедо» из Усть-Каменогорска.
- 24 июля 2021
-
23:36
-
22:58
-
22:50
-
22:30
-
22:17
-
21:48
-
21:29
-
21:05
-
20:50
-
20:38
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:41
-
19:35
-
19:26
-
19:08
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:43
-
17:40
-
17:22
-
17:00
-
16:45
-
16:26
-
16:17
-
15:56
-
15:33
-
15:23
-
14:58
-
14:55
-
14:47