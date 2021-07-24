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Андрей Буяльский – первый казахстанский хоккеист с 2004 года, выбранный на драфте НХЛ

Андрей Буяльский – первый казахстанский хоккеист с 2004 года, выбранный на драфте НХЛ
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«Колорадо Эвеланш» выбрал казахстанского нападающего Андрея Буяльского на драфте НХЛ под общим 92-м номером. Форвард стал первым хоккеистом из Казахстана с 2004 года, кого выбрали на драфте НХЛ.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за клуб «Алматы» и провёл девять матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 12 очков: забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Ранее игрок выступал за «Темиртау» и «Сарыарку».

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Колорадо» занял первое место в таблице Западного дивизиона и вышел в плей-офф, где в первом раунде прошёл «Сент-Луис Блюз», а во втором уступил «Вегас Голден Найтс».

По итогам прошлого сезона «Алматы» занял восьмое место в чемпионате Казахстана и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил «Торпедо» из Усть-Каменогорска.

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