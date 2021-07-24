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Пять россиян было выбрано в пятом раунде драфта НХЛ-2021

Пять россиян было выбрано в пятом раунде драфта НХЛ-2021
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Клубы НХЛ выбрали пятерых россиян на драфте НХЛ-2021. Николая Макарова задрафтовал «Коламбус Блю Джекетс» под общим 132-м номером, под 135-м «Сан-Хосе» выбрал Артёма Гурьева, под 142-м «Монреаль» забрал Данила Соболева. Все трое – защитники.

«Виннипег Джетс» выбрал форварда Дмитрия Рашевского под общим 146-м номером, а «Флорида Пантерз» забрала голкипера Кирилла Герасимюка под 152-м.

В прошлом сезоне Макаров дебютировал в КХЛ и сыграл одну игру за ЦСКА, а также 43 матча за «Красную Армию» в МХЛ, где набрал шесть очков (1+5).

Дмитрий Рашевский начинал сезон в петербургском «Динамо» и выступал в ВХЛ, где провёл 24 матча и набрал 16 очков (11+5), а также в МХЛ, где в семи встречах забил пять голов. Затем форвард перешёл в московское «Динамо» и сыграл девять игр в ВХЛ (8 очков), 12 матчей в КХЛ (1 очко), 11 встреч в МХЛ (9 очков).

Герасимюк выступал в ВХЛ за «СКА-Неву» и провёл четыре встречи, а также в МХЛ за «СКА-Варяги» и сыграл в 27 матчах.

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