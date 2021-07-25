«Вашингтон» ожидает заключения контракта с Овечкиным до открытия рынка свободных агентов

«Вашингтон Кэпиталз» надеется заключить контракт с российским нападающим Александром Овечкиным до открытия рынка свободных агентов, которое состоится 28 июля, сообщает журналистка Саманта Пэлл в своём «твиттере» со ссылкой на генерального менеджера столичного клуба Брайана Маклеллана.

Сейчас 35-летний российский форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.

Овечкин провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона» (с 2005 года). Он стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности он забросил за команду 730 шайб, что также является шестым результатом в истории НХЛ.

В прошедшем чемпионате сыграл в 45 встречах регулярки и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» четыре очка (2+2) в пяти матчах.