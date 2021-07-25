В «Вашингтоне» ответили на вопрос о ситуации с Евгением Кузнецовым

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпитал» Брайан Маклеллан ответил на вопрос о ситуации с российским нападающим Евгением Кузнецовым.
«Он хороший игрок, он нам нравится, и я не знаю, мы никогда не говорили, что торгуем Кузнецовым. Я сказал, что мы открыты для обсуждения с большинством наших игроков. Однако, никогда не говорили: «Мы обменяем Кузнецова», — приводит слова Маклеллана журналистка Саманта Пэлл в своём «твиттере».
Напомним, контракт Кузнецова с кэпхитом в $ 7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. Евгений может составить список из 15 команд, куда его нельзя будет обменять.
Россиянин в сезоне-2020/2021 провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (9+20) очков, а также сыграл три встречи в плей-офф и не набрал баллов за результативность. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.
- 25 июля 2021
-
03:23
-
02:56
-
01:33
- 24 июля 2021
-
23:52
-
23:36
-
22:58
-
22:50
-
22:30
-
22:17
-
21:48
-
21:29
-
21:05
-
20:50
-
20:38
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:41
-
19:35
-
19:26
-
19:08
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:43
-
17:40
-
17:22
-
17:00
-
16:45
-
16:26
-
16:17
-
15:56
-
15:33