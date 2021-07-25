В «Вашингтоне» ответили на вопрос о ситуации с Евгением Кузнецовым

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпитал» Брайан Маклеллан ответил на вопрос о ситуации с российским нападающим Евгением Кузнецовым.

«Он хороший игрок, он нам нравится, и я не знаю, мы никогда не говорили, что торгуем Кузнецовым. Я сказал, что мы открыты для обсуждения с большинством наших игроков. Однако, никогда не говорили: «Мы обменяем Кузнецова», — приводит слова Маклеллана журналистка Саманта Пэлл в своём «твиттере».

Напомним, контракт Кузнецова с кэпхитом в $ 7,8 млн рассчитан до конца сезона-2024/2025. Евгений может составить список из 15 команд, куда его нельзя будет обменять.

Россиянин в сезоне-2020/2021 провёл 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 29 (9+20) очков, а также сыграл три встречи в плей-офф и не набрал баллов за результативность. Отметим, что российский форвард дважды за последние полгода переболел коронавирусом — в январе и мае.