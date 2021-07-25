Защитник «Вашингтона» Здено Хара может стать неограниченно свободным агентом. Ему 44 года

В среду, 28 июля, неограниченно свободным агентом может стать защитник Здено Хара.
Предполагается, что он не станет продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до этого времени. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что может вернуться к этому вопросу на определённом этапе.
44-летний ветеран заявил, что ему нужно время после поражения «Кэпиталз» в плей-офф, чтобы вместе с семьёй обсудить, стоит ли ему продолжать карьеру игрока. Предстоящий сезон может стать для хоккеиста 24-м в НХЛ.
«Мы можем связаться с ним, когда откроется рынок, чтобы узнать, будет ли он играть, на какие деньги он рассчитывает, что у нас будет с бюджетом, останется ли свободное место под потолком зарплат. Исходя из этого, нам нужно будет принимать решения по составу», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.
30 декабря прошлого года Хара подписал с «Вашингтоном» однолетний контракт на $ 795 тыс. До этого он в течение 14 сезонов защищал цвета «Бостон Брюинз». За «Кэпиталз» защитник провел 55 игр в регулярном чемпионате, заработав десять (2+8) очков и ни одного в пяти поединках плей-офф.
- 25 июля 2021
-
09:19
-
08:55
-
08:36
-
07:47
-
03:23
-
02:56
-
01:33
- 24 июля 2021
-
23:52
-
23:36
-
22:58
-
22:50
-
22:30
-
22:17
-
21:48
-
21:29
-
21:05
-
20:50
-
20:38
-
20:14
-
20:03
-
19:52
-
19:41
-
19:35
-
19:26
-
19:08
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:43
-
17:40
-
17:22
-
17:00
-
16:45