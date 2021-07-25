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Защитник «Вашингтона» Здено Хара может стать неограниченно свободным агентом. Ему 44 года

Защитник «Вашингтона» Здено Хара может стать неограниченно свободным агентом. Ему 44 года
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В среду, 28 июля, неограниченно свободным агентом может стать защитник Здено Хара.

Предполагается, что он не станет продлевать контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до этого времени. Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан считает, что может вернуться к этому вопросу на определённом этапе.

44-летний ветеран заявил, что ему нужно время после поражения «Кэпиталз» в плей-офф, чтобы вместе с семьёй обсудить, стоит ли ему продолжать карьеру игрока. Предстоящий сезон может стать для хоккеиста 24-м в НХЛ.

«Мы можем связаться с ним, когда откроется рынок, чтобы узнать, будет ли он играть, на какие деньги он рассчитывает, что у нас будет с бюджетом, останется ли свободное место под потолком зарплат. Исходя из этого, нам нужно будет принимать решения по составу», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.

30 декабря прошлого года Хара подписал с «Вашингтоном» однолетний контракт на $ 795 тыс. До этого он в течение 14 сезонов защищал цвета «Бостон Брюинз». За «Кэпиталз» защитник провел 55 игр в регулярном чемпионате, заработав десять (2+8) очков и ни одного в пяти поединках плей-офф.

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