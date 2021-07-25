Врачи ещё не разрешили Лундквисту играть. 3-й вратарь «Кэпиталз» Андерсон завершит карьеру

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сообщил, что врачи ещё не дали голкиперу Хенрику Лундквисту добро на участие в матчах. В начале июля 39-летний спортсмен написал в соцсетях, что приступил к лёгким тренировкам.



«Они хотят убедиться, что с медицинской точки зрения нет никаких противопоказаний. Сейчас у него такой же настрой, как и в прошлом году: он хочет играть. Если у него будет шанс, он им воспользуется», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ на русском языке.

9 октября 2020 года, после того как «Нью-Йорк Рейнджерс» выкупил последний год в его контракте, вратарь подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн с «Вашингтоном». В январе 2021 года Лундквист перенёс операцию на открытом сердце.

Кроме того, Маклеллан сообщил, что Крэйг Андерсон, третий вратарь «Кэпиталз» в минувшем сезоне, собирается завершить карьеру после 18 сезонов в НХЛ.