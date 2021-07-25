«Цель могла не дожить до нашего выбора». В «Лос-Анджелесе» объяснили выбор Кирсанова

Директор скаутской службы «Лос-Анджелес Кингз» Марк Яннетти прокомментировал выбор на драфте НХЛ защитника петербургского СКА Кирилла Кирсанова под общим 84-м номером.
«Мы старались быть агрессивными, когда видели что игрок, бывший нашей целью, может не дожить до нашего выбора. Кирсанов выглядит наиболее готовым для НХЛ среди всех наших новобранцев. Впечатляет, что в его годы он уже уверенно смотрится против взрослых соперников», — приводит слова Яннетти официальный сайт НХЛ на русском языке.
Отметим, «Кингз» даже поднялись в драфте на пять позиций, отдав два своих пика «Калгари Флэймз», когда поняли, что есть реальный шанс забрать Кирсанова.
В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги хоккеист играл за основную команду СКА и провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, отдав в них три результативные передачи. В плей-офф на счету защитника одна передача в девяти встречах.
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