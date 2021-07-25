Р. Ротенберг: у всех ребят, выбранных на драфте НХЛ, есть шанс побороться за путёвку на ОИ

Вице-президент СКА Роман Ротенберг подвёл итоги драфта НХЛ-2021.
В первом раунде «Нэшвилл Предаторз» выбрал нападающего СКА Фёдора Свечкова. Во втором раунде «Виннипег Джетс» выбрал форварда Никиту Чибрикова, в третьем раунде «Лос-Анджелес Кингз» задрафтовал защитника Кирилла Кирсанова.
«Мы поздравляем Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова и Кирилла Кирсанова с этим достижением, потому что это важно для их карьеры. Все трое игроков находятся на сборах на базе сборной России в Новогорске, сегодня пробежали тест Купера, приехали на сборы подготовленными, и мы рады этому факту больше, чем выбору их на драфте.
Считаем, что у всех ребят, выбранных на драфте, есть шанс побороться за путёвку на Олимпийские игры в Пекине 2022 года, а на Олимпиаду-2026, надеемся, они будут рассматриваться как основные игроки национальной сборной России.
Что касается Фёдора Свечкова, мы очень рады, что он развивается и находится с нами на сборах. Он может принести много пользы и в клубе, и в сборной, с этой позиции мы делаем всё возможное, чтобы он ещё больше прогрессировал.
Конечно, мы всегда заинтересованы в том, чтобы игроки оставались и развивались в России, играли перед своими болельщиками, радовали их, но то, что Фёдора высоко выбрал на драфте клуб «Нэшвилл», который также задрафтовал вратаря нашей системы Ярослава Аскарова, говорит о том, что наши игроки получают внимание и высокую оценку независимых специалистов, поэтому сейчас мы делаем всё возможное, чтобы Фёдор и другие наши игроки, которые занимают высокие позиции в мировом рейтинге, получили то развитие, которого заслуживают», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
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