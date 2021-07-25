«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с нападающим Муром. Сумма сделки — $ 3,75 млн
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Нападающий Тревор Мур подписал новый контракт с «Лос-Анджелес Кингз», информирует официальный сайт клуба.
Срок соглашения рассчитан на два года. Общая сумма сделки составит $ 3,75 млн ($ 1,875 млн в среднем в год).
В минувшем сезоне НХЛ 26-летний Мур провёл 56 матчей и набрал 23 (10+13) очка.
Напомним, ранее «Лос-Анджелес» выбрал на драфте НХЛ защитника петербургского СКА Кирилла Кирсанова под общим 84-м номером. Игрок обороны в прошедшем сезоне выступал за три команды системы петербургских армейцев. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист играл за основную команду СКА и провёл 29 матчей в регулярном чемпионате, отдав в них три результативные передачи. В плей-офф на счету защитника одна передача в девяти встречах.
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