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«Каждый хоккеист мечтает играть в таких условиях». Чайка — о выборе «Вегасом» на драфте

«Каждый хоккеист мечтает играть в таких условиях». Чайка — о выборе «Вегасом» на драфте
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Российский защитник Даниил Чайка прокомментировал тот факт, что его выбрал «Вегас Голден Найтс» на драфте НХЛ-2021 под общим 38-м номером.

«Это прекрасный город, атмосфера на „Ти-Мобайл Арене“ потрясающая, болельщики великолепны. Каждый хоккеист мечтает играть в таких условиях», — приводит слова Чайки официальный сайт НХЛ на русском языке.

В прошедшем сезоне защитник выступал в системе московского ЦСКА за основную команду и фарм-клуб «Звезда», выступающий в Высшей хоккейной лиге.

В Континентальной хоккейной лиге Чайка провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и набрал два очка: забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. В плей-офф на счету игрока восемь встреч.

В ВХЛ защитник сыграл в 10 встречах регулярки и отдал одну передачу. В плей-офф на его счету три матча.
В 2021 году Чайка выступал за молодёжную сборную России на МЧМ и провёл шесть матчей.

По итогам регулярного чемпионата ЦСКА занял первое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где добрался до финала, уступив омскому «Авангарду».

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