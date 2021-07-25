Агент Волкова: обмен из «Тампы» пошёл на пользу. Александр хотел остаться в «Анахайме»

Дэн Мильштейн, агент нападающего Александра Волкова, ответил на вопросы о подписании нового однолетнего контракта с «Анахайм Дакс».



«Почему соглашение всего лишь на год? После перехода из «Тампы» в «Анахайм» Александр набирал в среднем по 0,4 очка за матч, поэтому мы приняли решение подписаться на один сезон, чтобы оценить, что будет через год.



Какие будут возможности через год? Предстоящий сезон покажет развитие его карьеры. Александр однозначно хотел остаться в «Анахайме». Считаю, что обмен пошел ему на пользу. Саша определённо сделал шаг вперёд.



Как Волков ощущает себя в «Дакс» на льду и вне? За то короткое время, которое Саша провёл в «Анахайме», ему всё понравилось — и город, и команда, и тренер.



Он понимает, что у него, как и в этом сезоне, будут все шансы для роста и развития карьеры», — приводит слова Мильштейна Metaratings.



Волков был обменян «Тампой» в «Анахайм» в марте. За 18 матчей в составе «Дакс» он набрал 8 (4+4) очков. В 19 встречах за «молний» в сезоне-2020/2021 у него было 5 (3+2) очков.

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