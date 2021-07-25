Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вайсфельд: один Свечков в 1-м раунде драфта НХЛ не провал. Не стоит делать резких выводов

Вайсфельд: один Свечков в 1-м раунде драфта НХЛ не провал. Не стоит делать резких выводов
Комментарии

Экс-генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд подвёл итоги драфта НХЛ-2021. Клубами НХЛ были выбраны 29 игроков из России. Это лучший результат с 2003 года. Единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта НХЛ-2021, стал форвард Фёдор Свечков — под 19-м номером его взял «Нэшвилл Предаторз».

«Провал ли, что в первом раунде драфта новичков НХЛ был выбран лишь один россиянин? Тут не стоит делать слишком резких и далекоидущих выводов. Надо понимать, что задачи у клубов разные. Их цель не просто получить перспективного игрока, а взять хорошего хоккеиста с определёнными качествами, где учитывается и амплуа, и хват клюшки, и многое другое. То есть взять игрока, который будет выполнять в команде конкретную роль.

Было изначально понятно, что Свечков котируется на первый-второй раунд. И то, что он стал лучшим среди россиян, не сенсация. Хотя многие предполагали, что, к примеру, Чибриков будет выше. Но если бы Фёдор вдруг оказался не в первом раунде, а во втором, я бы тоже, честно говоря, не удивился.

Так что один Свечков в первом раунде — не провал. Чисто теоретически мы могли рассчитывать ещё на несколько игроков, выбранных под более ранними номерами. С другой стороны, таких ярких звёзд, как Овечкин, Малкин, Ковальчук, Капризов, в этом годе рождения у нас нет. Да такие игроки в принципе и не могут каждый год появляться», — приводит слова Вайсфельда „Матч ТВ“.

Новость по теме
Свечков поделился эмоциями от драфта. Его выбрал «Нэшвилл»
29 россиян на драфте НХЛ! Кто из них покорит Америку? 29 россиян на драфте НХЛ! Кто из них покорит Америку?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021