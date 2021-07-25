Вайсфельд: один Свечков в 1-м раунде драфта НХЛ не провал. Не стоит делать резких выводов

Экс-генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд подвёл итоги драфта НХЛ-2021. Клубами НХЛ были выбраны 29 игроков из России. Это лучший результат с 2003 года. Единственным россиянином, выбранным в первом раунде драфта НХЛ-2021, стал форвард Фёдор Свечков — под 19-м номером его взял «Нэшвилл Предаторз».
«Провал ли, что в первом раунде драфта новичков НХЛ был выбран лишь один россиянин? Тут не стоит делать слишком резких и далекоидущих выводов. Надо понимать, что задачи у клубов разные. Их цель не просто получить перспективного игрока, а взять хорошего хоккеиста с определёнными качествами, где учитывается и амплуа, и хват клюшки, и многое другое. То есть взять игрока, который будет выполнять в команде конкретную роль.
Было изначально понятно, что Свечков котируется на первый-второй раунд. И то, что он стал лучшим среди россиян, не сенсация. Хотя многие предполагали, что, к примеру, Чибриков будет выше. Но если бы Фёдор вдруг оказался не в первом раунде, а во втором, я бы тоже, честно говоря, не удивился.
Так что один Свечков в первом раунде — не провал. Чисто теоретически мы могли рассчитывать ещё на несколько игроков, выбранных под более ранними номерами. С другой стороны, таких ярких звёзд, как Овечкин, Малкин, Ковальчук, Капризов, в этом годе рождения у нас нет. Да такие игроки в принципе и не могут каждый год появляться», — приводит слова Вайсфельда „Матч ТВ“.
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