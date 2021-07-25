Чибриков поделился эмоциями от выбора «Виннипегом» на драфте НХЛ — 2021
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Нападающий системы санкт-петербургского СКА Никита Чибриков прокомментировал тот факт, что «Виннипег Джетс» выбрал его на драфте НХЛ — 2021. Клуб задрафтовал игрока под 50-м общим номером.
«Я думал, что они могут выбрать меня. Но я не могу сказать, что был уверен на 100 процентов, что «Виннипег» выберет меня. Мне это нравится. Очень благодарен за то, что они мне доверяют.
Контракт со СКА? Два года — это большой срок. Мне нужно время, чтобы стать хорошим игроком НХЛ.
Моё решение — поработать в России следующие два года, чтобы добиться прогресса. Прямо сейчас я с этой командой. Я знаю, что «Виннипег» выбрал меня, так что теперь я работаю на будущее», — приводит слова Чибрикова официальный сайт «Джетс».
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