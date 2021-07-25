Плотников: в ЦСКА все собрались ради одной цели, личные амбиции убираются на второй план

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников рассказал об отпуске, наборе физической формы и целях на предстоящий сезон.



«Хорошо знаю свой организм, планомерно готовлюсь к сезону. Самочувствие великолепное, уже давно готовлюсь, поэтому проблем с набором физической формы быть не должно. Ощущения потрясающие — приехал в великий клуб, чтобы побеждать. Знаю многих ребят, знаю их бойцовские качества, поэтому выбор дался мне легко.



Очень доволен, что много времени провёл с семьей. Две недели с близкими и друзьями провели на море. По большому счёту, кроме этого периода, в остальное время поддерживал себя в форме, не набирал вес, чтобы потом не возникало проблем. Можно сказать, что я не заканчивал, а месяц назад начал увеличивать нагрузки. Всё это время делал много кардио, работал с небольшими весами, делал упражнения с резиной.



Цели на предстоящий сезон? Я всегда хочу набирать больше очков, чем было, но в первую очередь нужно помогать нашей команде побеждать. Все мы здесь собрались ради одной цели, поэтому личные амбиции нужно убирать на второй план», — цитирует Плотникова официальный сайт армейцев.