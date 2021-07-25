Легенда «Аризоны» Шейн Доун прокомментировал выбор его сына клубом на драфте-2021

Легенда «Аризона Койотс» Шейн Доун, являющийся в настоящий момент директором клуба по хоккейному развитию, прокомментировал выбор команды на драфте его сына — форварда Джоша Доуна.



«Я так горжусь им. Сегодня произошёл день, ради которого он много и упорно трудился, чтобы получить возможность попасть в НХЛ. Это то, что не было ему гарантировано. Для меня это нереально, что он оказался в «Аризоне». Он заслужил абсолютно всё, что получил сегодня.



Очевидно, что наша семья будет поддерживать его всегда. Будет интересно посмотреть, до какого уровня он вырастет как хоккеист", — приводит слова Доуна официальный сайт НХЛ.



Напомним, «Аризона» выбрала на драфте Доуна-младшего под общим 37-м номером.



Доун-старший провёл в клубе провел 21 год, появившись в нём, когда он ещё назывался «Виннипег» и располагался в Канаде. Затем команда переехала в Аризону. Доун сыграл 1540 матчей за «Койотс»/«Джетс» и делит по этому показателю 15-е место в НХЛ с Джонни Бьюсиком.