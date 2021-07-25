Сакик: надеемся договориться и подписать контракты с Грубауэром и Ландескогом

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик рассказал о ходе переговоров по подписанию контрактов с голкипером клуба Филиппом Грубауэром и форвардом Габриэлем Ландескогом.



«Мы надеемся, что сможем договориться и подписать контракты как с Филиппом, так и с нашим капитаном Гэйбом. Комментировать ход переговоров я не буду. Они продолжаются, время ещё есть.



Сейчас мы, по крайней мере, знаем, сколько будем платить Кейлу. Для нас это важно.



Ландеског и Грубауэр могут продлить контракты даже после открытия рынка свободных агентов. Посмотрим, что из этого получится. Многие свободные агенты выходили на рынок, а потом продлевали контракты со своими клубами. Давайте подождём, время всё расставит по местам», — приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.