Феоктистов: от нагрузок на сборах на кровать не падаю. Мы знали, к чему готовиться

Нападающий «Сочи» Никита Феоктистов рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.



«Первые две недели сборов всегда самые тяжёлые? Да, нам нелегко. Но мы знали, к чему готовиться, поэтому в отпуске все тренировались. И сейчас нагрузки воспринимаются адекватно.



Был какой-то день, когда вернулся в номер и упал на кровать без сил? Пока не было. Надеюсь, что и не упаду.

Что больше всего не люблю на сборах? Наверное, я окажусь не оригинален: бегать не сильно люблю. Если выбирать между залом и бегом, то я лучше со штангой поработаю.



На льду есть несколько новых упражнений. В первый же день тренеры решили сделать большой акцент на катании. Тяжёлая программа, но я понимаю, что необходимая. В отношении восстановления всё нормально. Сон и массаж – это основа для хорошего восстановления.



Большая разница в тренировочном процессе у российских тренеров и североамериканских? Разница в подходах есть, конечно. Скажем, у Вудкрофта всегда были очень короткие тренировки. Но при этом они очень и очень интенсивные. Больше 45 минут мы на льду не занимались, но за это время почти не было пауз, упражнения шли одно за другим. В России тренировки обычно час, час пятнадцать. Иногда полтора часа. И здесь у тебя побольше пауз. Я больше привык к нашим тренировкам», — приводит слова Феоктистова официальный сайт клуба.