Бержевен: Майлу готов работать, чтобы стать лучше. Его ошибка заключается в незрелости
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Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен поделился мнением о защитнике Логане Майлу, которого клуб выбрал в первом раунде драфта НХЛ под общим 31-м номером.
«Он готов работать, чтобы стать лучше. Мы считаем, что эта ошибка заключается в его незрелости.
Он действительно искренен по отношению к семье жертвы. Он хочет стать лучше, чтобы ничего подобного никогда не повторялось», – цитирует Бержевена Sportsnet.
Ранее 18-летний игрок заявил о своём отказе от участия в процедуре, который, впрочем, не предусмотрен правилами. Он также попросил клубы не выбирать его. Это произошло на фоне истории со штрафом в Швеции за распространение среди одноклубников фотографии, на которой он и женщина участвовали в половом акте.
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