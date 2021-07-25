Климович: в НХЛ не угадаешь, кто тебя выберет по итогу. Но я доволен в любом случае

Белорусский нападающий Данила Климович прокомментировал, как прошёл для него драфт НХЛ. Напомним, «Ванкувер» выбрал игрока под общим 41-м номером.
«Как следил за проходящим драфтом и где находился в этот момент? Мы только вернулись с тренировки на горе. По дороге обратно следили за трансляцией с телефонов. Но уже в раздевалке ребята первые заметили и крикнули «Клим, тебя драфтанул «Ванкувер».
В НХЛ никогда не угадаешь, кто тебя выберет по итогу. В любом случае я доволен и рад, что это случилось так, как случилось.
Кто первым поздравил? Мой агент Дэн Мильштейн. А затем я сразу сорвался и побежал в фан-дом, где меня уже ждал отец, чтобы разделить с ним эмоции от этого события.
Планирую отпраздновать? Папа уже празднует. Когда в Пинск приедем, наверное, как-то поужинаем семьёй и друзьями. Но пока тренируюсь ежедневно.
Общался с представителями «Кэнакс»? Да, буквально сразу позвонили. Примерно 25 команд набирали перед началом драфта, так что информация в СМИ не совсем верна. Из них прямо у многих был «железный» интерес. Не было звонка только от «Колорадо», «Чикаго» и ещё одной.
Очень классно. Я никогда не сдавался, работал. Стремился всегда в том направлении, это оправданно», — цитирует Климовича официальный сайт минского «Динамо».
В текущее межсезонье нападающий проходил сборы в минском «Динамо», а в товарищеской встрече с «Адмиралом» 18-летний хоккеист набрал два очка: забросил шайбу и отдал результативную передачу.
- 25 июля 2021
-
19:24
-
18:55
-
18:24
-
18:00
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:16
-
13:53
-
13:38
-
13:19
-
12:53
-
12:38
-
12:23
-
11:58
-
11:34
-
11:15
-
10:57
-
10:34
-
10:18
-
09:53
-
09:33
-
09:19
-
08:55
-
08:36
-
07:47
-
03:23
-
02:56
-
01:33