Климович: в НХЛ не угадаешь, кто тебя выберет по итогу. Но я доволен в любом случае

Белорусский нападающий Данила Климович прокомментировал, как прошёл для него драфт НХЛ. Напомним, «Ванкувер» выбрал игрока под общим 41-м номером.



«Как следил за проходящим драфтом и где находился в этот момент? Мы только вернулись с тренировки на горе. По дороге обратно следили за трансляцией с телефонов. Но уже в раздевалке ребята первые заметили и крикнули «Клим, тебя драфтанул «Ванкувер».



В НХЛ никогда не угадаешь, кто тебя выберет по итогу. В любом случае я доволен и рад, что это случилось так, как случилось.



Кто первым поздравил? Мой агент Дэн Мильштейн. А затем я сразу сорвался и побежал в фан-дом, где меня уже ждал отец, чтобы разделить с ним эмоции от этого события.



Планирую отпраздновать? Папа уже празднует. Когда в Пинск приедем, наверное, как-то поужинаем семьёй и друзьями. Но пока тренируюсь ежедневно.



Общался с представителями «Кэнакс»? Да, буквально сразу позвонили. Примерно 25 команд набирали перед началом драфта, так что информация в СМИ не совсем верна. Из них прямо у многих был «железный» интерес. Не было звонка только от «Колорадо», «Чикаго» и ещё одной.



Очень классно. Я никогда не сдавался, работал. Стремился всегда в том направлении, это оправданно», — цитирует Климовича официальный сайт минского «Динамо».



В текущее межсезонье нападающий проходил сборы в минском «Динамо», а в товарищеской встрече с «Адмиралом» 18-летний хоккеист набрал два очка: забросил шайбу и отдал результативную передачу.

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