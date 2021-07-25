Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта

«Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта
Комментарии

Нападающий Джейк Виртанен покинет «Ванкувер Кэнакс».

Как сообщает в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман, клуб поместил 24-летнего форварда на драфт отказов с целью выкупа контракта.

Отметим, что по действующему соглашению у Виртанена остаётся один год с зарплатой $ 2,55 миллиона в год.

В прошедшем сезоне Виртанен принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата, в которых сумел отдать пять голевых передач при показателе полезности «-5» и 41 минуте штрафного времени. Всего в НХЛ у игрока 317 игр, в которых набрано 100 (55+45) баллов.

Напомним, «Ванкувер» выбрал форварда под общим 6-м номером на драфте-2014.

В сезоне-2020/2021 «Кэнакс» заняли седьмое место в Северном дивизионе, не сумев пробиться в плей-офф.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021