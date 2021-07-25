«Ванкувер» поместил Виртанена на драфт отказов с целью выкупа контракта
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Нападающий Джейк Виртанен покинет «Ванкувер Кэнакс».
Как сообщает в «Твиттере» инсайдер Эллиотт Фридман, клуб поместил 24-летнего форварда на драфт отказов с целью выкупа контракта.
Отметим, что по действующему соглашению у Виртанена остаётся один год с зарплатой $ 2,55 миллиона в год.
В прошедшем сезоне Виртанен принял участие в 38 встречах регулярного чемпионата, в которых сумел отдать пять голевых передач при показателе полезности «-5» и 41 минуте штрафного времени. Всего в НХЛ у игрока 317 игр, в которых набрано 100 (55+45) баллов.
Напомним, «Ванкувер» выбрал форварда под общим 6-м номером на драфте-2014.
В сезоне-2020/2021 «Кэнакс» заняли седьмое место в Северном дивизионе, не сумев пробиться в плей-офф.
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