Чибриков: я буду работать над собой, в ближайшие годы вы узнаете мой стиль

Нападающий системы СКА Никита Чибриков прокомментировал выступление в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова и рассказал о своей игре на чемпионате мира — 2021 среди юниоров.



«Игра Никиты Кучерова и Кирилла Капризова? Я буду работать над собой, так что в ближайшие годы вы узнаете стиль Чибрикова.



Я видел, как Капризов играл в КХЛ, как он прогрессировал в России. Он — хороший игрок. Мне нравится такой стиль игры, как у него.



Я больше узнал о лидерстве, о том, как нужно вести себя в команде, как нужно разговаривать с парнями. Я показал хороший хоккей и я действительно работал над этим», — цитирует Чибрикова официальный сайт «Джетс».



Напомним, «Виннипег» выбрал Чибрикова на драфте НХЛ — 2021 под 50-м общим номером.

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