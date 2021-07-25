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«Северсталь» подписала контракт со вторым бомбардиром «Локо» Абросимовым

«Северсталь» подписала контракт со вторым бомбардиром «Локо» Абросимовым
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«Северсталь» объявила о переходе нападающего Руслана Абросимова.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, соглашение с игроком заключено сроком на один сезон.

Абросимов – воспитанник ярославской хоккейной школы. С 2018 года выступал за ХК «Локо». В минувшем регулярном чемпионате МХЛ провёл 62 игры, набрав 71 (23 + 48) очко при показателе полезности «+45». В 16 матчах плей-офф заработал 12 (3+9) очков при показателе полезности «-2».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» заняла шестое место в Западной конференции, в первом раунде плей-офф уступив московскому «Динамо» со счётом 1-4.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Северсталь» первый матч сыграет 2 сентября дома со СКА.

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