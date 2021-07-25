«Куньлунь» подписал новый контракт с форвардом Локхартом

«Куньлунь» объявил о подписании нового контракта с нападающим Люком Локхартом.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, 28-летний хоккеист проведёт пятый сезон в китайском клубе.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Локхарт принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, в которых сумел набрать 21 (11+10) очко при общей полезности «-8».



Форвард выступает за «Куньлунь» с 2017 года. Всего за клуб он провёл 210 встреч, набрав 53 (27+26) очков.



Напомним, в сезоне КХЛ-2020/2021 «Куньлунь» занял 12 место в Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.



Новый сезон лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия «Авангард» — ЦСКА. «Куньлунь» первую игру проведёт 2 сентября в гостях с «Нефтехимиком».