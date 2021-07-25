Несколько клубов НХЛ, включая «Бостон», интересуются Кейтом Яндлом

Защитник Кейт Яндл провёл переговоры с несколькими командами НХЛ, включая «Бостон», сообщил в «Твиттере» журналист Дэвид Паньотта.
Ранее «Флорида» выкупила контракт хоккеиста. 28 июля 34-летний американец выйдет на рынок свободных агентов. Контракт Яндла с кэпхитом в $ 6,35 млн рассчитан ещё на два сезона.
В прошедшем регулярном чемпионате Кит провёл 56 матчей и набрал 27 (3+24) очков. В плей-офф на его счету две результативные передачи в трёх встречах.
Напомним, в конце апреля Яндл провёл 915-й матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд, сыграв с «Каролиной Харрикейнз». Он обошёл по этому показателю Гарри Ангера и вышел на чистое второе место. Впереди располагается только рекордсмен Дуг Джарвис (964 матча в 1975-1987 годах).
- 25 июля 2021
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