Зибанеджад хочет получать $ 10 млн в год по новому контракту с «Рейнджерс»
Поделиться
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад сообщил клубу о требованиях по контракту.
Как сообщает Lohud, 28-летний шведский форвард хочет получать зарплату $ 10 млн в год. Нынешнее соглашение Зибанеджада рассчитано ещё на один сезон. По нему его зарплата составляет $ 5,35 млн.
В прошедшем сезоне Зибанеджад провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 50 (24+26) результативных баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Всего форвард провёл в лиге 604 матча и набрал 434 (200+234) очка.
«Оттава» выбрала Зибанежада на драфте 2011 года в первом раунде под общим шестым номером.
«Рейнджерс» в сезоне-2020/2021 заняли пятое место в Восточном дивизионе и не сумели пробиться в плей-офф.
Комментарии
- 25 июля 2021
-
22:58
-
22:44
-
22:25
-
22:07
-
21:36
-
21:19
-
20:40
-
20:15
-
19:43
-
19:32
-
19:24
-
18:55
-
18:24
-
18:00
-
17:24
-
16:54
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:16
-
14:50
-
14:32
-
14:16
-
13:53
-
13:38
-
13:19
-
12:53
-
12:38
-
12:23
-
11:58
-
11:34
-
11:15
-
10:57
-
10:34
Партнерский контент