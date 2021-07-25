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Зибанеджад хочет получать $ 10 млн в год по новому контракту с «Рейнджерс»

Зибанеджад хочет получать $ 10 млн в год по новому контракту с «Рейнджерс»
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад сообщил клубу о требованиях по контракту.

Как сообщает Lohud, 28-летний шведский форвард хочет получать зарплату $ 10 млн в год. Нынешнее соглашение Зибанеджада рассчитано ещё на один сезон. По нему его зарплата составляет $ 5,35 млн.

В прошедшем сезоне Зибанеджад провёл 56 матчей в регулярном чемпионате, в которых сумел набрать 50 (24+26) результативных баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Всего форвард провёл в лиге 604 матча и набрал 434 (200+234) очка.

«Оттава» выбрала Зибанежада на драфте 2011 года в первом раунде под общим шестым номером.

«Рейнджерс» в сезоне-2020/2021 заняли пятое место в Восточном дивизионе и не сумели пробиться в плей-офф.

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