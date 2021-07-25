Российский хоккеист сообщил о желании выступать за сборную Украины

Российский защитник киевского «Сокола» Алексей Платонов сообщил о том, что готов принять украинское гражданство и выступать за сборную Украины.



«Думаю, этот вопрос решится в ближайшее время. Конечно, украинский хоккей сейчас далеко не на том уровне, что российский. Но развитие здесь заметно. Другое дело, что я ещё не до конца определился с тем форматом, в котором хочу развиваться. Ничего, обсудим все детали и достигнем понимания. Ранее выступал за юношескую и юниорскую сборные России. Спортивное гражданство можно менять после того, как выступал за национальную команду не менее трёх лет. У меня уже этот промежуток прошёл.



Будет приятно быть к Украине ближе. Киев — шикарный город. Когда во время отпуска возвращался в Россию, друзья спрашивали о моих впечатлениях о жизни в Украине. Не обошлось и без вопросов политической окраски. Но я и так всегда относился к Украине по-особенному, ведь мой папа во времена СССР родился в Запорожье. Поэтому рассказывал друзьям, как красиво и чисто в Киеве. Точное определение украинской столицы — душевный город. Мне очень нравится, как доброжелательно здесь люди общаются. Это касается и атмосферы внутри команды, и впечатлений от жизни вне спорта», — цитирует Платонова Sport.ua.



Платонов выступал за сборные России U-17 (2013-2014) и U-18 (2014-2015).